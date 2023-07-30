Kars'ta Takside Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kars'ın Subatan Mahallesi'nde takside bulunan 3 kardeşe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda taksi sürücüsü ve kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğer üçü yaralandı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.