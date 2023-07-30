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Kars'ta Takside Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Kars'ın Subatan Mahallesi'nde takside bulunan 3 kardeşe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda taksi sürücüsü ve kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğer üçü yaralandı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Kars'ta taksideki yolcuların silahlı saldırıya uğraması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Subatan Mahallesi'nde 3 kardeşin içerisinde bulunduğu taksiye kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Olayda ismi öğrenilemeyen taksi sürücüsü ile araç içerisindeki Ö.B, N.A.B, F.B. kardeşler yaralandı, saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ö.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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