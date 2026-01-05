Haberler

Kars'ta yakıt deposu donan aracı ateşle ısıtma girişimi yangınla sonuçlandı

Güncelleme:
Kars'ta soğuk hava nedeniyle yakıt deposu donan aracını ateşle ısıtma girişimi yangına yol açtı. Halitpaşa Mahallesi'nde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Kars'ta bir sürücünün yakıt deposu donan aracını ateşle ısıtma girişimi yangına neden oldu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü kentte, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Halitpaşa Mahallesi'nde ikamet eden C.V, yakıt deposu donan hafif ticari aracını ısıtmak için altında ateş yaktı.

Bir süre sonra aracın altında yakılan ateş, yangına neden oldu.

Alevlerin kısa sürede aracı sardığını fark eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
