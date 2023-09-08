Kars'ta Şüpheli Araçta Silah ve Mühimmat Bulundu

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca, bir şarjör ve yedi tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.