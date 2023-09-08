Kars'ta Şüpheli Araçta Silah ve Mühimmat Bulundu
Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca, bir şarjör ve yedi tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Kars'ta polisin şüphelendiği 1 araçtan silah ve mühimmat çıktı. Olay ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince durumundan şüphelenilen 1 araç durduruldu.
A.K.'in kullandığı araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca. 1 şarjör ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.
Ele geçirilen silah ve mühimmatları muhafaza altına alan polis, gözaltına alınan A.K. hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yaptı. - KARS