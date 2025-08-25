Kars'ta Sulama Kanalına Düşen Çocuk Kurtarıldı

KARS'ta Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen bir çocuk, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Bir çocuk, dengesini kaybederek DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, kanala düşen çocuğu hızlı bir şekilde çıkararak, güvenli alana aldı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.