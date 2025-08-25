Kars'ta Sulama Kanalına Düşen Çocuk Kurtarıldı
Henüz kimliği öğrenilemeyen bir çocuk, Kars'ta Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına düştü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, çocuğu kanaldan çıkardı ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirleyerek Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kars'ta sulama kanalına düşen çocuk kurtarıldı.
Henüz kimliği öğrenilemeyen çocuk, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin 112 Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kanaldan çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirlendi.
Çocuk sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel