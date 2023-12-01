KARS'ta Suç Örgütlerine Silah Temin Eden İmalathane Operasyonu

Kars'ta silah imalathanesine Operasyon : Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

KARS - Kars'ta polis suç örgütlerine silah imal eden 2 kişinin imalathanesine baskın yaptı. Yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen 1 iş yeri ve 2 ikamete yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi.

KOM ekiplerince yapılan 3 aylık çalışma sonrasında M.G. ve D.Ö. imalathanesi ve ikametgahına düzenlenen operasyonda, adeta cephanelik ortaya çıktı. Operasyonda; 45 tabanca, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 53 şarjör, 3 bin 825 fişek, 7 kutu barut, 45 doldurulmuş kartuş ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

KOM ekipleri, imalathanede ayrıca silah yapımında kullanılan 1 torna makinesi, 1 sabit sütunlu matkap, 1 mengene, 1 matkap, 2 şarjör kalıbı, 100 icra yayı, 39 rampa, 26 demir çubuk, 15 sürgü takımı, 8 ucu açılmış namlu, 5 icra mili ve 2 eye ile birlikte silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak KOM ekiplerince gözaltına alınan M.G. ve D.Ö. ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 6136 SKM Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.