Kars'ta Su Sıkıntısı Yaşayan Köylüler Eylem Yaptı

KARS'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Beşyol köyünde su sıkıntısı çeken köylüler, traktörleri ile yol kapatıp eylem yaptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine 38 kilometre uzaklıktaki 400 hane, 558 nüfuslu ve 3 bine yakın hayvan varlığı bulunan Beşyol köyünde, içme suyu sıkıntısı eyleme dönüştü. Köylüler, traktörleri ile saat 06.00 sıralarında grup köy yolunu kapattı ve bölgedeki trafik akışını durdurdu. Yolun kapanmasıyla birlikte araçlar, geri dönmek zorunda kaldı. Eylem sırasında güvenlik önlemleri almak için jandarma ekipleri de olay yerine sevk edildi.

'BİRÇOK HAYVANIMIZI SUSUZLUKTAN KESİYORUZ'

Başta içme suyu olmak üzere besledikleri hayvanların da su sıkıntısı çektiklerini söyleyen köy halkından Necati Yolcu, "Üç köyün arasında bulunan köyümüzde su yok, tapulu arazimizde olan suyumuzu bize vermiyorlar. Hayvanlarımız ve vatandaşlarımız susuzluk çekiyor. Birçok hayvanımızı susuzluktan kesiyoruz. Suyumuz verilmezse biz köyümüzden göçeceğiz" dedi.

KAYMAKAM ASLANTATAR BÖLGEYE GELDİ

Eylem sürerken; Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar da bölgeye geldi. Kaymakam Aslantatar, köylülerle bir araya gelerek su sorunu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Aslantatar, gerekli adımların atılacağını belirtirken; köylülerin eylemi de görüşmenin ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,