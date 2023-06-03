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Kars'ta Su Kesintisi Yaşanacak

Kars'ta Su Kesintisi Yaşanacak

Güncel Haberler

Kars'ta içme suyu hattı yapılacak tadilat çalışmalarından dolayı su kesintisi yaşanacak. Kesinti yaşanacak tarihlerde vatandaşların su ihtiyacı peyderpey karşılanacak.

Kars'ta içme suyu hattı yapılacak tadilat çalışmalarından dolayı su kesintisi yaşanacak.

Kesinti yaşanacak tarihlerde vatandaşların su ihtiyacı peyderpey karşılanacak.

Kars Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kars Merkez içme suyu hattında yapılacak olan tadilat çalışması nedeniyle 7-11 Haziran 2023 tarihleri arasında şehir genelinde su kesintisi yaşanacak olup bu süreçte içme suyu isale hattına belirli periyotlarla su verilecektir" denildi.

Kars Belediye Başkanlığı'nca yapılacak olan içme suyu hattındaki tadilat çalışmalarının ardından şehir geneline yeniden düzenli olarak su verilecek. - KARS

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kars Güncel Haberler

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