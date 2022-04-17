Kars'ta su baskını yaşanan mahallelerdeki çalışmalar tamamlandı

KARS (AA) - Kars'ta, havaların ısınması üzerine karların erimesi ve kanalların taşması sonucu Su baskını yaşanan Aydınlıkevler, Karadağ ve Halitpaşa mahallelerinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Kars Belediyesi ekiplerince başlatılan iyileştirme çalışmaları sona erdi.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ile AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, karların hızla erimesi sonucu ev ve ahırların su altında kaldığı Aydınlıkevler Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, tüm ekiplerin hasarı gidermek için bölgede çalıştığını belirterek, "Sürekli Ankara'dan kurumlardan belediyeye imkan oluşturmaya çalışıyoruz ki hem Kars'ın hizmetleri görülsün hem de özellikle de buradaki mağduriyet giderilsin." dedi.

Kılıç ise "Tedbir konusunda hızlı bir çalışma yapılıyor, devlet her türlü desteği sağlayacaktır. Teknik ekipler burada, bu problemlerin bir daha meydana gelmemesi için çalışma yapıp takip edeceğiz." diye konuştu.

Kars'ta 4 Nisan'da meydana gelen taşkında Aydınlıkevler, Karadağ ve Halitpaşa mahallelerinde 62 konut ve 23 ahır zarar görmüştü.