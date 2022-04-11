Su baskını yaşanan mahallelerdeki çalışmada sona gelindi

Kars'ta 4 Nisan'da su baskını yaşanan mahallelerde başlatılan iyileştirme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Kentte havaların ısınması ve karların erimesiyle kanalların taşma sonucu su baskını yaşanan Aydınlıkevler, Karadağ ve Halitpaşa mahallelerinde İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD), Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü (DSİ), İl Özel İdaresi ve Kars Belediyesi ekiplerince başlatılan iyileştirme çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, AA muhabirine, 4 Nisan'da başlayan su baskınında çok sayıda iş makinesinin bölgeye sevk edilerek çalışmalara başladığını söyledi.

Mahallelerdeki suların 3-4 gün sonra çekilmeye başladığını ifade eden Ayğan, şöyle konuştu:

"Suların çekilmesiyle Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kars Valisi Türker Öksüz'ün koordinasyonunda, bu planda görev alan tüm kurumların araç gereçler bölgeye yönlendirildi. İyileştirme çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. İlk günden itibaren vatandaşlarımızı tahliye ettik, bir kısmını öğretmenevinde misafir ettik, bazıları akrabalarının yanına gitti. Burada kalan vatandaşlara 3 öğün yemek dağıtımı yapıldı, bölgede elektrik, su, kanalizasyon sorunu yok, bozulan yollar yapılıyor."

Ayğan, bölgedeki hasar tespitin tamamlandığını belirterek, acil yardım ödeneklerini de talep edip vatandaşa ulaştıracaklarını dile getirdi.

Bölgede yaşamın normale dönmeye başladığını aktaran Ayğan, "Aydınlıkevler Mahallesi'nde 54 konut, 23 ahır zarar tespiti yaptık. Evlerdeki zarar ziyan tespitlerini AFAD, Defterdarlık ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüyle yapıyoruz. Köy ve ilçelerimizden gelen hasarlarla 62 konut ve 23 ahır için değerlendirme yapılıyor." diye konuştu.