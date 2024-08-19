Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda şüpheli E.K gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.