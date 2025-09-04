Kars'ta Sokak Satıcılarına Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Ekipler, adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.M. (30) ve N.Ş. (25), çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan tutuklandı.