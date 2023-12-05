KARS'ta Soğuk Hava Nedeniyle Araçlar Takviye İle Çalıştı

KARS'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı araçlar takviye ile çalıştı. Vandaşlar araçlarını don ve buzlanmaya karşı korunmak için battaniyeli ya da brandalı önlem aldı.

KARS'ta etki olan soğuk hava nedeniyle bazı araçlar takviye ile çalıştı. Vandaşlar araçlarını don ve buzlanmaya karşı korunmak için battaniyeli ya da brandalı önlem aldı.

Kentte etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde soğuk hava nedeniyle araçlarını çalıştıramayan vatandaşlar, akü takviyesi yaptı. Soğuk hava nedeniyle bazı araçların da camları buz tuttu. Vatandaşlardan Asker Urulkaya, Kars'ın soğuğu sabahları başlıyor, her sabah bu derdimiz var. Bundan sonra Allah bize yardım etsin. Arabalarımız donuyor, sabahları çalışmıyor. Kapalı otoparkımız yok, akşamları battaniye seriyoruz, araçlarımıza takviye veriyoruz dedi.