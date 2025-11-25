Kars'ta Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiledi

HAVA sıcaklığının sıfırın altında 7,5 dereceye düştü kentte, soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde araçların motorları dondu. Sürücüler araçlarını, başka araçların aküsünden takviye alıp çalıştırdı.

Kars'ta son günlerde soğuk hava etkili oldu. Kentte dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7,5 derece olarak ölçüldü. Sabahın erken saatlerinde evden çıkan birçok kişi, araçlarının motorlarının donduğunu gördü. Sürücüler araçlarını, başka araçların aküsünden takviye alarak çalıştırdı. Kent merkezinde de araçların camları da buzla kaplanırken, inşaatlarda görevli bazı işçilerin yaktıkları ateşlerle ısınmaya çalıştığı görüldü.

Meteoroloji verilerine göre kent merkezi ve ilçelerinde en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

Kars merkez -7,5, Akyaka -6,3, Arpaçay -4,2, Digor -3,3, Kağızman -0,8, Sarıkamış -5,2, Selim -8,1, Susuz -3,9