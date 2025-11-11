Kars'ta Soğuk Hava Etkisiyle Buzlanma ve Kırağı Oluştu
Kars'ta hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye düşmesiyle birlikte araç camları buz tuttu ve bazı bölgelerde su göletleri buzla kaplandı. Vatandaşlar sabah işe gitmek için yola çıkarken araçlarının camlarını kazımak zorunda kaldı. Sarıkamış ilçesinde ise ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplanarak beyaza büründü.
Kars'ta soğuk havanın etkisiyle buzlanma ve kırağı meydana geldi.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte araç camları buz tuttu.
Kentteki bazı bölgelerde ise küçük su göletleri buzla kaplandı. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, araçlarının buzla kaplanan camlarını kazımak zorunda kaldı.
Sarıkamış ilçesinde de bitkiler, ağaçlar kırağıyla kaplandı. Bazı besiciler kırağı ile beyaza bürünen çayırlıkta hayvanlarını otlattı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel