Haberler

Kars'ta Soğuk Hava Etkili: Sıcaklık -7,5 Dereceye Düştü

Kars'ta Soğuk Hava Etkili: Sıcaklık -7,5 Dereceye Düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 7,5 dereceye düştü. Soğuk hava, kentte yaşamı olumsuz etkileyerek araçların motorlarının donmasına ve sürücülerin takviye almak zorunda kalmasına sebep oldu.

HAVA sıcaklığının sıfırın altında 7,5 dereceye düştü kentte, soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde araçların motorları dondu. Sürücüler araçlarını, başka araçların aküsünden takviye alıp çalıştırdı.

Kars'ta son günlerde soğuk hava etkili oldu. Kentte dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7,5 derece olarak ölçüldü. Sabahın erken saatlerinde evden çıkan birçok kişi, araçlarının motorlarının donduğunu gördü. Sürücüler araçlarını, başka araçların aküsünden takviye alarak çalıştırdı. Kent merkezinde de araçların camları da buzla kaplanırken, inşaatlarda görevli bazı işçilerin yaktıkları ateşlerle ısınmaya çalıştığı görüldü.

Meteoroloji verilerine göre kent merkezi ve ilçelerinde en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

Kars merkez -7,5, Akyaka -6,3, Arpaçay -4,2, Digor -3,3, Kağızman -0,8, Sarıkamış -5,2, Selim -8,1, Susuz -3,9

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.