Kars'ta Soğuk Hava Etkili: Bitkiler Kırağı ile Kaplandı
Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye düşerken, bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı. Araçlar, soğuktan korunmak için battaniye ve halılarla örtüldü. Sarıkamış ilçesinde gece sıcaklık -3 dereceye inerek, göletlerin donmasına neden oldu.
Kars'ta soğuk havanın etkisiyle bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı, küçük göletler buz tuttu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı.
Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.
Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde de araçların camları, bitkiler kırağıyla kaplandı.
Acısu Deresi'ndeki küçük göletler ise buz tuttu.
Bazı besiciler kırağıyla kaplı alanda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel