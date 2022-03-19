Kars'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü

KAĞIZMAN, KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Şahindere Mahallesi Hasan Acara Caddesi'nde yalnız yaşayan 72 yaşındaki Ahmet Gürgün'den haber alamayan komşuları, camı kırarak içeri girdi.

Gürgün'ün cansız bedeniyle karşılaşan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Gürgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Komşulardan Habip Bozyel, "Biz her sabah komşumuz sorar sohbet ederdik, fakat bu sabah hiç çıkmadı. Merak edip kapıyı çalmamıza rağmen açmadı. Camı kırarak içeri girdiğimde komşumuzun cansız bedenini gördüm. Hemen sağlık ve polise haber verdik." dedi.

Gürgün cenazesi otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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