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Kars'ta Silajlık Mısır Hasadı Başladı

Kars'ta Silajlık Mısır Hasadı Başladı
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Kars'ın Selim ilçesinde 1000 dönüm alanda ekilen silajlık mısırın hasadına başlandı. Çiftçiler, mısırdan yüksek verim alarak büyükbaş hayvancılıkta kaba yem ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Kars'ın Selim ilçesinde hayata geçirilen projeyle bin dönüm alanda ekilen silajlık mısırın hasadına başlandı.

Özellikle büyükbaş hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanması için kullanılan silajlık mısır, son yıllarda çiftçilerin gözdesi oldu.

Kentte tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin, mısırların sağanaklardan olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba sarf edip hasat yapıyor.

Çiftçilerden Süreyya Kılıç, AA muhabirine, silajlık mısır ektiği 20 dönümlük tarladan yaklaşık 160 ton silajlık mısır elde edeceklerini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün tavsiyesi üzerine bu yıl ektikleri silajlık mısırdan güzel verim elde ettiklerini anlatan Kılıç, "Bu silajlık mısırı ilk başta yaptığımız zaman başarır mıyız, başaramayız diye endişemiz vardı. Ektik, çok başarılı olduk ve güzel verim alıyoruz. 20 dönümde yaklaşık 140-160 ton arası silaj elde etmeyi hedefliyoruz. Hayvanlarımız kışın ortasında yeşillik yiyor, katkı olarak da arpa kırması ve yem de yediriyoruz. Kışın hayvanlarımız aynı yaz gibi süt veriyor, hiçbir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Kılıç, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara silajlık mısır ekmelerini tavsiye etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Yerel Haberler Çiftçilik Ekonomi Güncel Tarım Selim Mısır kars

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