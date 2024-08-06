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Kars'ta silahlı kavga sonucu ölüm: Zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı

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Kars'ta yaşanan silahlı kavgada bir kişi öldürüldü. Zanlı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden yurt dışına kaçmaya çalışırken tırda yakalandı. İşlemlerinin ardından tutuklandı.

Kars'taki silahlı kavgada bir kişinin ölümüne ilişkin aranan zanlı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden yurt dışına kaçmak isterken düzenlenen operasyonla tırda yakalandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde 27 Temmuz'da, aralarında husumet bulunan E.B'yi (26) kavga sonucu silahla öldürdükten sonra olay yerinde kaçan M.B'nin (40) yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu M.B'nin yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a tır ile kaçmaya çalışan cinayet zanlısı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğüne getirilen M.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı susma hakkını kullandı

Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.B, "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

Zanlının, emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Kars'ta, 27 Temmuz'da, Cumhuriyet Mahallesi'nde, aralarında husumet olan M.B, E.B'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçmış, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.B. 28 Temmuz'da müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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