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Kars'ta Silahlı Kavga: Greyder Operatörü Ağır Yaralı

Kars'ta Silahlı Kavga: Greyder Operatörü Ağır Yaralı
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olay yerinden geçmekte olan greyder operatörü A.A. kurşunla ağır yaralandı. Olay sonrası bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olay yerinden araçla geçerken kurşun isabet eden greyder operatörü ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Melikköy köyünde, O,T, C.T, O,T. ile S.Ç. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Bu sırada olay yerinden araçla geçen Arpaçay Özel İdaresi'nde görevli greyder operatörü A.A'ya kurşun isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırılan A.A, buradaki müdahalenin ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Silahlı kavgada bazı araç ve iş yerlerine de kurşun isabet etti.

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Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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