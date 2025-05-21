Kars'ta Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 5 Gözaltı
Kars'ın Kağızman ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Akçakale köyünde daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, dün çıkan kavgaya karıştığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel