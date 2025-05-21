Kars'ta Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 5 Gözaltı

Kars'ta Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 5 Gözaltı
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Kars'ın Kağızman ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Akçakale köyünde daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, dün çıkan kavgaya karıştığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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