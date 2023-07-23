Kars'ta silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Günendi köyünde çıkan silahlı kavgada A.A. isimli bir kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Kars'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Günendi köyünde 2 grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen kavgada silahlar ateşlendi. Kavgada A.A. (19) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma personeli sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralı durumu ağır olduğundan Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - KARS