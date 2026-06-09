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Kars'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

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Kars'ın merkezindeki Masal Parkı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada E.Y. adlı kişi vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Merkez Sukapı Mahallesi Masal Park'ında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.Y. silahla vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince E.Y, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
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