Kars'ta Silahlı Çatışmada 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kars'ta evinin önünde akülü aracıyla oynarken silahlı çatışmanın hedefi olan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ'ın ölümüyle ilgili mahkeme keşfi yapıldı. Aile, adaletin yerini bulmasını bekliyor.

Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada caddede çıkan silahlı çatışmada kurşun isabet etmesi sonucu 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ'ın ölmesiyle ilgili olay yerinde keşif yapıldı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, olay yerinde keşif yapılması kararı verilmesinin ardından çalışma başlatıldı.

Keşfe katılacak heyet, sabah erken saatlerde olay yerine geldi.

Mahkeme heyeti, duruşma savcısı, bilirkişi heyeti, olay yeri inceleme ekipleri ve polis ekiplerinin katıldığı keşif nedeniyle, caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Keşfi, Erdağ'ın annesi Meltem ve babası Murat ile avukatları da takip etti.

Kars İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul da olay yerinde alınan güvenlik önlemlerini inceledi.

Keşifte tutuklu sanıklar Ahmet ve Mehmet A. ile Kazim, Yusuf ve Yağup Y, 29 Ekim'de yaşananları heyete uygulamalı olarak anlattı.

Baba Murat Erdağ, adalete güvendiklerini belirterek, "İnşallah suçluların gerekli cezaları almalarını istiyoruz, devlete, adalete güveniyoruz, herkes hak ettiği cezayı alacak buna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Olay

Kars'taki İnönü Caddesi üzerindeki bir düğün salonuna 29 Ekim 2024'te düzenlenen silahlı saldırıda, evinin önünde akülü aracıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ, kurşun isabet etmesi sonucu kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüphelinden 5'i tutuklanmıştı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar Kazım, Yağup ve Yusuf Y'nin "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ahmet ve Mehmet A'nın ise hasımları olan sanıklara yönelik gerçekleştirdikleri silahlı saldırı nedeniyle "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istenmişti.

Mahkeme heyeti 9 Ekim'deki duruşmada ara karar vererek, keşif yapılmasını istemişti.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
