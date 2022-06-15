Kars'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
 - Güncelleme:
Kars'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Kars'ta silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kars'ta silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi ve bu suça karışanların yakalanması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında dün gözaltına alınan 2 şüphelinin Emniyet'teki sorgusu tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan tutuklandı.

Operasyon kapsamında zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda ruhsatsız 8 tabanca, tüfek, bu silahlara ait 38 fişek, 2 şarjör, çelik yelek, silah yapımı ve tamirinde kullanılan çeşitli aletler ile parçalar ele geçirilmişti.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title