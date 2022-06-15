Kars'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı Kars'ta silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Kars'ta silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi ve bu suça karışanların yakalanması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında dün gözaltına alınan 2 şüphelinin Emniyet'teki sorgusu tamamlandı. Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlılar "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan tutuklandı. Operasyon kapsamında zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda ruhsatsız 8 tabanca, tüfek, bu silahlara ait 38 fişek, 2 şarjör, çelik yelek, silah yapımı ve tamirinde kullanılan çeşitli aletler ile parçalar ele geçirilmişti. AA / Cüneyt Çelik - Güncel Güncel Haberler

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