Kars'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı Kars'ta silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Kars'ta silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi ve bu suça karışanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, bu çerçevede belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, ruhsatsız 8 tabanca, tüfek, bu silahlara ait 38 fişek, 2 şarjör, çelik yelek, silah yapımı ve tamirinde kullanılan çeşitli aletler ile parçalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Cüneyt Çelik - Güncel Güncel Haberler

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