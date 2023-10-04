Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı
Kars'ta yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yapan ve ruhsatsız silah bulunduran 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 9 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve 48 fişek ele geçirildi.
Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah kaçakçılığı yapanların ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 9 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 48 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel