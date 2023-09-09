Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı
Kars'ta yapılan operasyonda silah kaçakçılarına yönelik çalışma yapıldı. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve ruhsatsız silah, şarjör ve tabanca fişeği ele geçirildi.
Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Takibe alınan A.K. uygulama noktasında durduruldu. Şüphelinin aracında ruhsatsız silah, şarjör ve tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel