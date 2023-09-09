Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

Kars'ta yapılan operasyonda silah kaçakçılarına yönelik çalışma yapıldı. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve ruhsatsız silah, şarjör ve tabanca fişeği ele geçirildi.