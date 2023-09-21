Kars'ta Silah Kaçakçılarına Operasyon: Gizlenmiş Silahlar Bulundu

Kars'ta düzenlenen operasyonda, şüphelilerin evlerindeki pencere çerçevesine gizlenmiş silahlar bulundu. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, şüphelilerin evlerindeki pencere çerçevesine gizlenmiş silah bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda E.A. ve Ş.T. yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve fişekleri pencere çerçevesine gizlenmiş vaziyette bulundu. Evin başka bölümlerinde de arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, 89 fişek daha ele geçirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.