Kars'ta silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
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Kars'ta yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yapan 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 13 fişek ele geçirdi.
Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, silah kaçakçılığı yapanların ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ile iş yerlerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 3 şarjör ve 13 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel