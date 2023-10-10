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Kars'ta silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

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Kars'ta yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yapan 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 13 fişek ele geçirdi.

Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, silah kaçakçılığı yapanların ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ile iş yerlerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 3 şarjör ve 13 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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