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Kars'ta silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Kars'ta yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yapan 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 13 fişek ele geçirdi.