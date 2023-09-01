Kars'ta silah kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli gözaltına alındı

Kars'ta yapılan operasyonda silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulunduran şüpheliler yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.