Kars'ta silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı - Haberler

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Kars'ta silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Volkan Karabağ - Güncel
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Kars'ta silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

KARS'ta, polisin düzenlediği kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve malzeme ile mühimmat ele geçirildi.

KARS'ta, polisin düzenlediği kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve malzeme ile mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah sattığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 çelik yelek, 38 fişek, 2 şarjör, silah yapımında ve tamirinde kullanılan alet ve yay ile benzeri küçük parçalar ele geçirildi. Silah ve malzemelere el koyurken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Güncel

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