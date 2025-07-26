Kars'ta Şiddetli Sel Felaketi: Evler Yıkıldı, Köylerde Hasar Oluştu

Kars'ta Şiddetli Sel Felaketi: Evler Yıkıldı, Köylerde Hasar Oluştu
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Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli sağanak sonrası bazı köylerde evler ve ahırlar sel sularıyla yıkıldı. Sel bölgesine hemen müdahale eden ekipler, mahsur kalan araçları kurtardı ve ulaşım yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, şiddetli sağanak sonrası köylerde hasar oluştu, bazı evler ile ahırlar sel sularıyla yıkıldı.

İlçenin Şahindere ve Aşağıdere mahalleleri ile Aydınkavak, Günindi, Akçay, Yağlıca, Aşağıdut, Karabağ, Duranlar, Keşişkıran ve Karacaören köyleri sel ve heyelan nedeniyle hasar gördü.

Kars Valiliği koordinesinde sel bölgesine AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye, sağlık, Kars İl Özel İdaresi, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, emniyet, Aras EDAŞ ile Türk Telekom'dan 112 personel görevlendirildi.

Sel bölgesine çok sayıda iş makinesi gönderilirken, ekipler dün akşam üzeri kapanan Kağızman-Iğdır kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor. Burada sel nedeniyle mahsur kalan 11 araç ise ekiplerce kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre Aşağıdut köyünde 3 ev ile 1 ahır, Akçay köyünde 3 ev hasar gördü. Köyden geçen menfez yıkıldı, enerji nakil hatları kesildi. Karacaören köyünde ise 1 ev hasar gördü.

Yoğun sel sularının yıktığı bir ev ise vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ekipler diğer köylere ulaşmak için çalışmasını sürdürüyor.

Kağızman-Iğdır kara yolundaki çalışmalar dronla görüntülendi.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ile DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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