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Kars'ta Şiddetli Sağanak Yağış Nedeniyle Su Baskınları Oluştu

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Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle trafik aksamaları yaşandı ve belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte günlerdir aralıklarla etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Bugün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam yağış trafikte aksamalara neden oldu.

Yağış nedeniyle İnönü Caddesi'nin bir bölümünü su bastı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Rögar kapaklarından taşan su nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Kars Belediyesi itfaiye ekipleri caddedeki suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Ayrıca Faikbey Caddesi ile Yusufpaşa Mahallesi'nde de yaşanan su baskınları nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA / Güncel

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