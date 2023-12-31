Kars'ta Şiddetli Rüzgarın Neden Olduğu Hasar Tespit Ediliyor

Kars'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle hasarın meydana geldiği köylerde, ekiplerce hasar tespit çalışması yapılıyor.

Kentte 2-3 gün önce etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle merkeze bağlı Halefoğlu köyü, Digor'a bağlı Sorguçkavak, Arpaçay'a bağlı Küçükboğaz, Atcılar, Boğazköy ve Carcıoğlu köylerindeki ev ve eklentilerinde hasar meydana geldi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde hasar tespit çalışmasına başlandı.