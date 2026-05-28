Haberler

Kars'ta Şiddetli Rüzgar Çatıyı Uçurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KARS'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu.

KARS'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu. Metrelerce yüksekten düşen sac parçaları nedeniyle şans eseri yaralanan olmazken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri önlem aldı.

Kentte aniden bastıran kuvvetli rüzgar nedeniyle Şehitler Mahallesi'nde Kafkas Üniversitesi yolu üzerinde bulunan bir apartmanın çatısı yerinden söküldü. Çatıdan savrulan saclar bina çevresine düşerken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Sacların düştüğü yerde kimsenin bulunmaması olası olumsuzluğun önüne geçti. İtfaiye görevlileri devam eden şiddetli rüzgarda yeniden sökülüp tehlikeye yol açmaması için çatıda kalan sacları söktü. Yetkililer, kentte etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber: Bedir ALTINOK / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı

İran'dan Trump'ı küplere bindirecek saldırı
Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor

Tatilciler soluğu orada aldı! Kuyruğun sonu gözükmedi
Lewis Hamilton ile Kim Kardashian arasındaki büyük aşk nikah masasına taşınıyor

Evleniyorlar!
Kılıçdaroğlu için 'Kahraman Kemal' afişleri hazırlanıyor

İşte cumartesi günü için hazırlanan afişler
Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu

Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı dünyaca ünlü forvet de belli oldu
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
116 yıllık efsane geri dönüyor

116 yıllık efsane geri dönüyor
Vatan Özcan: Türkiye'yi seçtim çünkü adım Vatan!

''Vatanım orası'' dedi, Türkiye'yi seçti