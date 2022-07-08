Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor Kars'ta hayvan pazarlarına getirilen ve sıcaktan etkilenen kurbanlıklar, sahiplerince derelerde serinletiliyor. Kars'ta hayvan pazarlarına getirilen ve sıcaktan etkilenen kurbanlıklar, sahiplerince derelerde serinletiliyor. Sarıkamış ilçesindeki hayvan pazarlarında, Kurban Bayramı arifesinde hareketlilik yaşanıyor. Gün boyu güneş altında bekleyen ve sıcaktan etkilenen kurbanlıklar, hayvan sahipleri tarafından bölgedeki derelere götürülüyor. Derelere girerek serinleyen hayvanlar, bir yandan da su ihtiyaçlarını karşılıyor. Çobanlardan Samet Zencir, son günlerde hava sıcaklığının arttığını belirterek, "Kurbanlıklar güneş altında çok kalınca bunalıyor. Hayvanlar rahat etsin diye hem su ihtiyacını karşılıyoruz hem de dere içinde gezdirerek serinlemelerini sağlıyoruz." dedi. AA / Hüseyin Demirci - Güncel Kurban Bayramı Kars su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.