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Kars'ta Sel Sularına Kapılan Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Kars'ta Sel Sularına Kapılan Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
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Kars'ta etkili olan sağanak yağışlar, kırsal bölgelerde su baskınlarına neden olurken, bir büyükbaş hayvan sel sularına kapılarak telef oldu. Yetkililer, vatandaşları dere yatakları ve meralarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kars'ta yoğun yağış sonrası, büyükbaş hayvan sel sularına kapılarak telef oldu

KARS - Kars'ta günlerdir etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde zaman zaman su baskınlarına ve dere taşkınlarına neden olan yağışlar, hem insanlar hem de hayvanlar için tehdit oluşturuyor.

Akyaka ilçesinde etkili olan yoğun yağış sonrası, bir büyükbaş hayvan sel sularına kapılarak telef oldu. Kime ait olduğu henüz belirlenemeyen hayvanın cansız bedeni, Demirkent Köyü yakınlarında bir derede sürüklenirken görüntülendi.

O anlara tanıklık eden Sergen Akbaba isimli vatandaş, suya kapılmış halde ilerleyen hayvanı fark ederek cep telefonuyla görüntüledi. Akbaba, yaptığı açıklamada, "Hayvanın sahibi kim bilmiyorum ama eğer bu görüntüyü görürse en azından akıbetinden haberdar olur. Geçmiş olsun," ifadelerini kullandı.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren yağışlara karşı vatandaşları uyararak, özellikle meralarda ve dere yataklarına yakın bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ÇAĞLAR - Güncel
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