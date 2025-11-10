Kars'ta Şehir Merkezine İnen Kurtlar Kamerada Görüntülendi
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, şehir merkezinde görüntülendi. Yenişehir Mahallesi'nde iki kurt, insanların görünmesiyle hızla uzaklaştı.
Kars'ta şehir merkezine inen kurtlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte, yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Yenişehir Mahallesi'nde ise son günlerde kurtlar görülmeye başlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü civarında yiyecek arayan iki kurt, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüde, binaların önünde gezen kurtların vatandaşları görünce uzaklaştığı yer alıyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel