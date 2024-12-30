Üye Girişi
Haberler
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Bıden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı

Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına satranç turnuvası düzenlendi

Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına satranç turnuvası düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyon Sarıkamış Temsilcisi Salih Kamar koordinesinde, Sarıkamış Turizm Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen turnuvaya, 8-14 yaş grubundan 54 sporcu katıldı.

Turnuva sonunda kategorilerinde derece girenlere çeşitli ödüller verildi.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, öğrencileri tebrik etti.

Kaymakam Aslantatar, Sarıkamış şehitleri adına düzenlenen turnuvayı çok anlamlı bulduğunu belirterek, "Bu etkinliğin, fen ve matematik alanında çok ciddi faydalarını göreceksiniz. Bizim amacımız sizin gibi genç kardeşlerimizi iyi bir şekilde yetişmesini sağlamak. İnanıyorum ki okuldaki derslerinizde de başarı sağlayacaksınız. Bu etkinliği düzenleyen öğretmenlerimizi, sizleri ve velilerinizi tebrik ediyorum." dedi.

İl temsilcisi Salih Kamar da Kaymakam Aslantatar ve Belediye Başkanı Kılıç'a turnuvaya verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
img

DEM-İmralı görüşmesi, Cumhur İttifakı ortağını küplere bindirdi
img

800 lira zamlanınca elde kaldı! Satıcıları dert yandı
img

UEFA'dan Okan Buruk'a sürpriz davet
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Arda Güler oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi
Arda oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler

Son Dakika Haberleri

YILBAŞI İstanbul ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs AKBİL bedava mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kirası ne kadar kaç TL? Kızıl Goncalar 32. bölüm tek parça, full izle NOW TV! MTV değerleme oranı 2025 ne kadar oldu? Uzak Şehir 8. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! 30 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 30 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir CANLI izle! 30 Aralık Uzak Şehir, 8. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Pazartesi hangi diziler var? 30 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Aile Şerefi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Şerefi filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.