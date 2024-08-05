Kars'ta şarampole devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde şarampole devrilen ve ters dönen tırda sıkışan sürücü, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Kars'ta şarampole devrilerek ters dönen tırda sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı.
Ciğer Demircan idaresindeki 33 AET 47 plakalı gıda ürünleri yüklü tır, Arpaçay ilçesine bağlı Bozyiğit köyü yakınlarında şarampole devrilerek ters döndü.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerinde AFAD itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.