Kars'ta Sahte İçki Operasyonunda 14 Gözaltı

Kars'ta Sahte İçki Operasyonunda 14 Gözaltı
Kars'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, kent genelinde sahte ve kaçak alkollü içki satışını engellemek amacıyla eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda 22,5 litre sahte içki, 160 litre etil alkol ve kaçak içkiler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sahte ve kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Polis ekipleri, kent merkezi ve Sarıkamış ile Selim ilçelerinde bazı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 22,5 litre sahte içki, 160 litre etil alkol, 28 şişe aroma kiti ve 7 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
