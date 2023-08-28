Kars'ta Sahte İçki Operasyonu: 60 Litre Etil Alkol ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 60 litre etil alkol, 6 litre sahte alkol ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kars'ta düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 60 litre etil alkol, 6 litre sahte alkol ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar neticesinde takibe alınan G.O'nun (47) ikametine operasyon düzenlendi.
Operasyonda evde 6 litre sahte alkollü içki, 60 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.