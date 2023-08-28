Kars'ta Sahte İçki Operasyonu: 60 Litre Etil Alkol ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 60 litre etil alkol, 6 litre sahte alkol ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.