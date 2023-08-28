Kars'ta Sahte İçki Operasyonu
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Kars Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki ve içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.
Kars'ta çok sayıda silah ve silahlara ait mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalar da S.E.'ya ait 1 ikamet ve 1 araçta yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kama, 3 şarjör, 58 tabanca fişeği, 1 ak-47 fişeği, 11 av fişeği ve F.Y. (41) üzerinden ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 2 kişi hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS