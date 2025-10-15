Kars'ta Şahin Avlayan İki Kişiye 1.1 Milyon Lira Ceza

Kars'ın Selim ilçesinde şahin avlayan 2 kişiye 1 milyon 146 bin 682 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Akpınar köyü mevkisinde 2 kişinin şahin avladığını tespit etti.

Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Park Şefliği ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 2 kişi suçüstü yakalandı.

Aramada, canlı olarak 5 şahin, 17 güvercin, 7 çil keklik ile av tüfeği, dürbün, kuş türleri için göz bağlama aparatı ve av malzemesi ele geçirildi.

Doğa koruma ekiplerince 2 kişiye 1 milyon 146 bin 682 lira ceza uygulandı.