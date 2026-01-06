Haberler

Kars'ta sağlık ekipleri karla kaplı dağları aşarak hastalara ulaşıyor

Güncelleme:
Kars'ta dondurucu soğuk ve kapanan yollar nedeniyle sağlık ekipleri, karla kaplı dağları aşarak hastalara müdahale ediyor. Paletli ve snowtrack ambulanslarla zorlu koşullarda çalışan ekipler, acil sağlık hizmetlerini 7/24 sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi bünyesinde 7 gün 24 saat görev yapan ekipler, 112'ye gelen ihbarlar üzerine zorlu arazi koşullarına rağmen hızla harekete geçiyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi bünyesinde 7 gün 24 saat görev yapan ekipler, 112'ye gelen ihbarlar üzerine zorlu arazi koşullarına rağmen hızla harekete geçiyor.

Yüksek kar örtüsü nedeniyle kapanan köy yollarını aşan sağlık ekipleri, dondurucu soğukta paletli ambulanslar ya da snowtrack ambulanslarla vakalara ulaşmaya çalışıyor.

Soğuk hava, kar ve tipide zorlu görevlere çıkıyorlar

Karla mücadele ekipleriyle koordineli çalışan sağlık ekipleri, ulaşımın mümkün olmadığı noktalarda ise hastaları sedyeyle taşıyarak güvenli bölgelere ulaştırıyor.

Sağlık çalışanları, dondurucu soğuk ve tipi altında verdikleri bu mücadeleyle birçok hastanın hayata tutunmasını sağlıyor.

İl Sağlık Müdürü Arif Eker, AA muhabirine, Kars'ın Türkiye'nin en soğuk illerinden olduğunu hatırlattı.

Kente yoğun kar yağdığını dile getiren Eker, şöyle konuştu:

"Kars'ın rakımı yüksek ve zorlu arazi şartları bulunmakta. İlimizde 17 acil sağlık hizmetleri istasyonu bulunmakta, 244 personel ile hizmet veriyoruz. 33 kara ambulansımız, 2 kar paletli ambulansımız, bir tane de snowtrack ambulansımız bulunmakta. Bunun haricinde UMKE ekipleri olarak da 6 aracımız, 132 personelimizle çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz."

Karla mücadele ekipleriyle koordineli çalışıyorlar

Eker, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında diğer kurumlarla koordineli olarak hastalara ulaştıklarını belirterek, "Tabii ki ulaşamadığımız köyler olması durumunda ilimizde bulunan kurumlarla özellikle İl Özel İdaresi, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışıp vakalara ulaşıyoruz." dedi.

Zorlu kış koşullarında ekiplerin zamanla yarıştığını ifade eden Eker, "Biliyorsunuz 112 ekiplerimiz saniyelerle, dakikalarla yarışıyor. 112'ye yapılan çağrılardan birçoğu ne yazık ki asılsız çağrı. Bu çağrılar birçok vatandaşımızı etkilemekte. Burada vatandaşlarımızdan özellikle asılsız çağrılarda bulunmamaları gerektiği konusunda tekrar bir hatırlatma yapmak isterim." diye konuştu.

Sağlık ekiplerinin karla mücadele edip hastalarına ulaştığı Ölçülü köyü sakinlerinden Nihat Güner de sağlıkçılara minnettar olduklarını belirterek, "Allah devlete zeval vermesin, çok iyi çalışmaları oluyor, bir sıkıntımız yok. Bir 'alo' ile kışın 4-5 ekip geliyor, hastalarımıza hemen müdahale ediyorlar. Köyde hastamız vardı, paletli ambulans geldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Haberler.com
500

