Kars'ta Sağlık Çalışanlarından Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Kars'ta sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşü 47 haftadır sürdürüyor.

Fethiye Camisi'nin önünde bir araya gelen sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, taşıdıkları dövizler, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nden yürüyüşe başladı.

Faikbey ve Kazım Paşa caddelerinden Kars Kalesi bölgesindeki Gazi Kars Bedesten'e kadar sessiz yürüyüş yapan grup üyeleri hayatını kaybedenler için dua okudu.

Grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Üniversite Öğrencileri Temsilcisi Muhammed İkbal Gül, 364 gündür devam eden soykırım ve zulme sabreden onurlu Gazze halkına ve bütün zorluklar içerisinde açlığa, ilaçsızlığa rağmen kendi canı pahasına hastaları için var gücüyle çalışan Gazze'nin şerefli doktor ve sağlık çalışanlarını selamladıklarını söyledi.

Gül, Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak "Sessiz Yürüyüşün" 47. haftasında yeniden Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için toplandıklarını ifade ederek, "Soykırım tam 364 gündür devam ediyor. İnsan haklarının, özgürlüklerinin konuşulduğu sözde teknoloji çağı denilen bu zamanda işgalci İsrail kirli çıkarları ve menfaatleri uğruna bebek, çocuk, kadın, yaşlı demiyor katletmeye devam ediyor. Bugün Selahaddin Eyyubi'nin 'Kudüs işgal altındayken nasıl gülebilirim ki?' dediği gün. Artık gülmeye, eğlenmeye, Kudüs'ten başka bir şey düşünmeye zaman kalmamıştır. Biz hekimler, sağlık çalışanları ve zulme karşı duran onurlu insanlar olarak her alanda desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.