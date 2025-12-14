Haberler

Kars'ta toplum sağlığını tehlikeye atacak ürün satan 33 site engellendi

Kars'ta toplum sağlığını tehlikeye atan maddeleri temin eden 33 internet sitesine, Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişim engeli getirildi. Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye, soruşturma ve adli bilişim faaliyeti yürüttü.

Bu kapsamda, toplum sağlığını tehlikeye atacak nitelikte madde temin eden ve satan 33 internet sitesi hesabı tespit edildi.

Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu hesaplara erişim engeli getirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
