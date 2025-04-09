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Kars'ta Sağanak Yağmur Sele Dönüştü

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Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, sel felaketine neden oldu. Bardaklı köyünde birçok evin su altında kalmasıyla vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için mücadele veriyor. Meteoroloji, sel ve su baskınlarına karşı uyarılarda bulundu.

Kars'ta sağanak yağmur sele dönüştü: Evleri su bastı

KARS - Kars'ta sağanak yağmur sele dönüştü. Çok sayıda evi su bastı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Bardaklı köyünde öğlenden sonra başlayan sağanak yağmur beraberinde seli getirdi. Selin geldiği Bardaklı köyünde dere yatağında bulunan ev ve ahırlara su doldu. Vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için sefer oldu.

Meteorolojinin de uyarıda bulunduğu Kars'ta selin vurduğu Bardaklı köyünde can kaybı olmazken evlerde su dolmasıyla maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalışıyor.

Arpaçay'da sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor. Yetkililer vatandaşları su ve sel baskınlarına karşı uyardı. Yağmur ile birlikte kentte hava sıcaklığı da yüksek kesimlerde sıfırın altında 4 dereceye düştü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURGUT KAYA - Güncel
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